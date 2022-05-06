رئيس ترانسنيستريا: صيغة "5+2" للتسوية مستحيلة الآن

صرح فاديم كراسنوسيلسكي رئيس جمهورية ترانسنيستريا المعلنة انفصالها من جانب واحد عن مولدوفا منذ تسعينات القرن الماضي، أن صيغة "5+2" للتسوية بمشاركة روسيا وأوكرانيا مستحيلة الآن.

وقال كراسنوسيلسكي إن "صيغة "5+2" مجمدة، والدولتان الضامنتان روسيا وأوكرانيا تحاربان بعضهما البعض. وكيف يمكن إجلاسهما إلى طاولة المفاوضات؟ يبدو أن هذا مستحيل في يومنا هذا".

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وتابع: "من الضروري تفعيل الاتصالات بصيغة 1+1" بين ترانسنيستريا ومولدوفا.

يذكر أن صيغة "5+2" لتسوية النزاع في ترانسنيستريا المستمر منذ عام 1992، تشمل روسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بصفة وسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بصفة مراقبين.

وجرت المفاوضات بهذه الصيغة في عام 2019 في سلوفاكيا، لكنها انتهت دون توقيع أي اتفاق، ومنذ ذلك الحين لم تعقد أي اجتماعات بهذه الصيغة.

المصدر: نوفوستي