بيسكوف يعلق على تلويح من كييف بإمكانية استيلائها على ترانسنيستريا

علق الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح لمسؤول أوكراني لوح بإمكانية غزو قوات بلاده لأراضي جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها في شرق مولدوفا، "إذا طلبت كيشيناو ذلك".

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال صحفي عن تقييم الكرملين لهذا التصريح، إنه "تصريح استفزازي إلى حد كبير"، وأضاف: "هذا كل ما أستطيع قوله".

وفي وقت سابق قال أليكسي أريستوفيتش، المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حوار صحفي ردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على الاستيلاء على ترانسنيستريا: "نعم، يمكننا أن ندبر هذا الأمر، لكنها أراضي مولدوفا ذات السيادة، (ويمكن فعل ذلك) فقط بعد طلب من الجانب المولدوفي"، وأضاف: "سنفعلها إذا لزم الأمر".

وشهدت ترانسنيستريا سلسلة من الهجمات المسلحة منذ الاثنين، استهدفت وزارة أمن الدولة في العاصمة تنيراسبول ومركزا للإذاعة ووحدة عسكرية، مما دفع السلطات لرفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "الأحمر"، فيما أعلنت رئيس ترانسنيستريا فاديم كراسنوسيلسكي أن آثار المتورطين في الهجمات "تقود إلى أوكرانيا".

وكانت الخارجية الروسية حذرت من وجود قوى "ليست لها مصلحة في استقرار في تلك المنطقة وتسعى لخلق بؤرة جديدة للتوتر"، معربة عن أملها في "ألا يتم إقحام هذه المنطقة ومولدوفا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا"، وهو سينانريو "تحرص موسكو على تفاديه".

المصدر: وكالات