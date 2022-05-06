دونيتسك: نعرض على القوميين في ماريوبول يوميا نزع السلاح

أعلن مسؤول في جمهورية دونيتسك الشعبية أن قواتها وروسيا تعرض يوميا على القوات الأوكرانية المتحصنة داخل مصنع الصلب "آزوفستال" في مدينة ماريوبول نزع السلاح والاستسلام.

وقال مستشار رئيس حكومة جمهورية دونيتسك يان غاغين في حديث إلى وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة: "تقتصر المفاوضات مع القوميين على عرض توفير ممر إنساني يوميا عليهم كي ينزعوا السلام ويتوقفوا عن المقاومة".

وتابع أن هذا الممر الإنساني يعرض أيضا لإجلاء المدنيين المفترض تواجدهم داخل "آزوفستال".

ويأتي هذا الكلام على خلفية دعوة حكومة أوكرانيا منظمة "أطباء بلا حدود" إلى المشاركة في عملية لإجلاء قواتها المحاصرة في "آزوفستال".

شهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين القوات الروسية بعدم اقتحام المصنع الضخم الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة مجموعة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك والتي ترفض الاستسلام.

ووافقت روسيا وأوكرانيا على إشراك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنظيم عملية لإجلاء المدنيين من "آزوفستال"

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إجلاء نحو 500 مدني من "آزوفستال"، مبديا أمله في مواصلة التنسيق بين روسيا وأوكرانيا في هذا الصدد.

المصدر: "نوفوستي"