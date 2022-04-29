ردا على العقوبات.. روسيا تمنع أفرادا في إيسلندا والنرويج وغرينلاند وجزر فارو من دخول أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الجمعة عن فرضها قيودا على أفراد في النرويج وإيسلندا ومنطقتي غرينلاند وجزر فارو ذاتيتي الحكم التابعتين للدنمارك، ردا على انضمامها إلى العقوبات الغربية ضد موسكو.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها اليوم الجمعة إلى أن هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو وتبنت قيودا بحق عدد من المسؤولين الروس.

وتابعت: "في هذا الصدد، تبنينا إجراءات جوابية بحق تسعة ممثلين عن إيسلندا و16 ممثلا عن النرويج وثلاثة ممثلين عن غرينلاند وثلاثة ممثلين عن جزر فارو".

وأوضحت الوزارة أن القرار يقضي بمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي الروسية، لافتة إلى أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء "عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل ناشط للخطابات المعادية لروسيا ويشاركون في صياغة وانتهاج السياسات الموجهة ضد دولتنا".

المصدر: RT