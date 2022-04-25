مصدر: حوالي مليون لاجئ وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس
Sputnik
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أفاد مصدر في هيئة الأمن الروسية بأن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا ودونباس يقترب من مليون شخص.
ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر: "وفق المعلومات الموجودة صباح اليوم الاثنين، وصل أكثر من 974 ألف شخص، بمن فيهم 178 ألف شخص، إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس".
وأعلنت الأمم المتحدة، منذ أكثر من أسبوع أن أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم خلال 50 يوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.
المصدر: تاس