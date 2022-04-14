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الأمم المتحدة: أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية

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الأمم المتحدة: أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية
Globallookpress
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم خلال 50 يوما منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.

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وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 4.736.471 أوكرانيا فروا منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير - وهو رقم ارتفع بـ 79962 لاجئا إضافيا يوم أمس.

وتشكل النساء والأطفال 90 في المئة من أولئك الذين غادروا أوكرانيا، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما مؤهلين للاستدعاء العسكري ممنوعين من مغادرة أوكرانيا.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن 7.1 مليون شخص قد فروا من ديارهم، لكنهم ما زالوا في أراضي أوكرانيا.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة: "إن الاحتياجات الإنسانية للنازحين داخليا في أوكرانيا مستمرة في الازدياد".

ووفقا للأمم المتحدة، عبر ما يقرب من ستة من كل 10 لاجئين أوكرانيين، حتى الآن إلى بولندا.

المصدر: أ ف ب

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