خبير: واشنطن تريد جر أوروبا لمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا

أعرب المحلل السياسي عبد المسيح الشامي عن ثقته بأن الولايات المتحدة تريد جر أوروبا إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، دون أن تنخرط هي في حرب حقيقية مع موسكو.

وفي مقابلة مع قناة RT، قال الشامي إن ألمانيا تدرك في الوقت نفسه "ميزان القوى"، ولا تريد أن تصبح، مع دول أوروبا الأخرى، "كبش فداء" لأمريكا ومشاريعها.

وأوضح أن رغبة الولايات المتحدة الحقيقية، هي جر أوروبا كلها إلى هذا الصدام. مشيرا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على ألمانيا، التي تتحكم بالقرار الأوروبي، لأنها تعي تماما أنه إذا لم توافق برلين على موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمواجهة مع روسيا وإرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وما إلى ذلك، فلن يكون هناك قرار أوروبي داعم لموقف الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أشار الشامي إلى أن "العالم لم يعد كما كان سابقا فيما يتعلق بالعلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة، وحتى داخل حلف شمال الأطلسي"، مشيرا إلى أن أمريكا لم تعد تتحكم بالقرار بشكل كامل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية، أن الخلافات حول إمدادات الأسلحة الألمانية للجيش الأوكراني قد اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة، بعد أن أعرب ممثلو أحزاب التحالف بشكل متزايد عن استيائهم من مسار المستشار الألماني أولاف شولتز.

المصدر: RT