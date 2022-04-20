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بوريل: أوروبا في خطر

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بوريل: أوروبا في خطر
Globallookpress Ricardo Rubio
جوزيب بوريل
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أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا تواجه "أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية"، على خلفية الوضع في أوكرانيا.

وقال بوريل خلال مؤتمر في مدينة مدريد الإسبانية: "اليوم، لا أحد يشك في هذا. أوروبا في خطر"، واصفا الوضع الحالي حول أوكرانيا بأنه أخطر أزمة أمنية في أوروبا "منذ الحرب العالمية الثانية".

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ودعا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأشار أنه لا يتم النظر في مسألة إنشاء جيش أوروبي مشترك في المستقبل القريب.

وفي حديثه للصحفيين بعد المؤتمر، لم يعلق بوريل على اختبار روسيا لصاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات، لكنه نوه إلى أن "روسيا تشكل تهديدا واضحا في الوقت الحالي، لقد غزت بلدا آخر وهو أوكرانيا".

وأضاف: "نحن نساعد أوكرانيا بقدر ما نستطيع، ونبحث عن حلول دبلوماسية للصراع".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات التي ستسمح لنا بتحقيق السلام مرة أخرى. ولكن حتى يصبح بوتين جاهزا لذلك، يجب أن نواصل دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها".

المصدر: تاس 

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