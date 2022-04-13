وزارة الخارجية الروسية: أكثر من 25 ألف قطعة سلاح وزعت في أوكرانيا من دون حسيب أو رقيب

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف من أن التوزيع المنفلت لأعداد كبيرة من الأسلحة لجميع الراغبين في أوكرانيا، سيزيد من مخاطر الإرهاب في أوروبا وخارجها.

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وفي التفاصيل، ذكر سيرومولوتوف في مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي"، أن أكثر من 25000 قطعة سلاح ناري من دون انضباط لجميع الراغبين في أوكرانيا، قبل بدء العملية الخاصة، فيما كانت يوجد في التداول أكثر من 5 ملايين قطعة بشكل غير قانوني في البلاد، ما يزيد من مخاطر الإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي في هذا السياق: "في 9 مارس 2022، وقع فلاديمير زيلينسكي قانونا، يسمح لجميع مواطني أوكرانيا والأجانب وعديمي الجنسية باستخدام الأسلحة. وتم حتى الآن بالفعل توزيع أكثر من 25 ألف سلاح ناري على الجميع من دون أي سيطرة. كما حصل عليها المجرمون الذين أفرجت عنهم سلطات كييف من السجون".

وأشار سيرومولوتوف أيضا إلى أنه "حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة، وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، كان هناك أكثر من 5 ملايين قطعة سلاح متداولة بشكل غير قانوني في السوق السوداء بالبلاد"، لافتا إلى أن "مثل هذا العدد من الأسلحة والتشكيلات المسلحة غير النظامية يزيد بالطبع من مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة الأوروبية وخارجها".

المصدر: نوفوستي