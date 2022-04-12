البنتاغون: لا نستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في ماريوبول

صرح مسؤول رفيع في البنتاغون بأن السلطات الأمريكية لا تستطيع تأكيد صحة الأنباء عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول في منطقة دونباس.

وقال المسؤول للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نحن لسنا على الأرض، ولا توجد لدينا رؤية كاملة، وبالتالي نقوم بكل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى استنتاجات أفضل. ولا نزال ندرس هذا".

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واتهم المسؤول روسيا "باستخدام أسلحة كيميائية في وقت سابق"، مضيفا أن واشنطن تأخذ تلك الأنباء "على محمل الجد".

وكان المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي قد صرح في وقت سابق بأن الأنباء الصادرة عن الجانب الأوكراني بشأن "احتمال" استخدام روسيا للمواد السامة في ماريوبول "مثيرة للقلق البالغ".

المصدر: وكالات