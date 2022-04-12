نائب روسي: مدربو الناتو قد يكونوا مختبئين في ماريوبول

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي من جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت أن المدربين العسكريين للناتو ربما مختبئون في ماريوبول.

وقال شيريميت في حديثه لوكالة "نوفوستي": "أعترف بأن مدربي الناتو العسكريين وممثلي الاستخبارات لعدد من الدول الغربية ربما يختبئون في ماريوبول. وهؤلاء هم الذين دافع عنهم بإصرار الجنود والكتائب الوطنية الأوكرانية".

وأضاف أن بلدان حلف الناتو قامت خلال السنوات الثماني الماضية ببناء قاعدة محصنة جيدا في شرق أوكرانيا لشن هجوم على روسيا، غير أن العملية العسكرية الروسية الخاصة أفشلت خططها.

وأوضح: "أعتقد أنه في ماريوبول ما زلنا ننتظر العديد من الاكتشافات الشيقة التي يمكن أن تصدم المجتمع العالمي بأسره"

هذا وعبر النائب عن اعتقاده بأن أوكرانيا "تحولت إلى كيان إرهابي وهو نوع من تكافل الفاشية وتنظيم "داعش".

وتابع: "يختار القوميون الأوكرانيون اليوم المدنيين والبنية التحية في المدن والمنشآت الكيميائية كأهداف لهم".

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الشعبية بجمهورية دونيتسك، إيدوارد باسورين، أمس الاثنين، أن مراكز المقاومة في ماريوبول لا تزال موجودة فقط في أراضي مصنعي "آزوفستال" و"آزوفماش".

المصدر: نوفوستي