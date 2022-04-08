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الاتصالات بينهم تجري بـ6 لغات.. الدفاع الروسية تعلن محاصرة مئات من المرتزقة الأوروبيين في ماريوبول

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الاتصالات بينهم تجري بـ6 لغات.. الدفاع الروسية تعلن محاصرة مئات من المرتزقة الأوروبيين في ماريوبول
AFP Alexander Zemlianichenko
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف - أرشيف
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أعلن متحدث وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف محاصرة مئات المرتزقة الأوروبيين في مدينة ماريوبول، وأن اتصالاتهم وأحاديثهم التي تعترضها الاستخبارات الروسية يديرونها بـ6 لغات.

وقال: "تظهر نتائج التجسس أنه بالإضافة إلى النازيين من كتيبة آزوف وفلول القوات الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب في مناطق مدينة ماريوبول".

وأضاف: "تجري الاتصالات بالإضافة إلى اللغتين الأوكرانية والروسية، بست لغات أخرى، معظمها أجنبية أوروبية".

وتابع: "المرتزقة الأجانب محاصرون في ماريوبول، وهم معتادون على قتل السلافيين مقابل الدولار، والاختباء وراء الدروع البشرية من المدنيين".

وقال: "من المؤكد أنهم ليسوا من المدافعين عما يسمى بالقيم الأوروبية، وهم محاصرون الآن في المدينة".

وشدد كوناشينكوف على أن "كييف رفضت سحب المسلحين من ماريوبول، ومع ذلك، سيتم تحرير المدينة دون قيد أو شرط من قبل قوات دونيتسك بتغطية روسية".

المصدر: "نوفوستي"

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