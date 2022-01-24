بلجيكا توافق على استخدام جرعة رابعة من لقاح كورونا للمصابين بنقص المناعة

وافق وزراء الصحة في بلجيكا على توصيات استخدام جرعة رابعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا لتقديم حماية أفضل للأشخاص من ذوي أجهزة المناعة الضعيفة في مواجهة الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة العامة في الحكومة الفيدرالية، كريستي موريال، اليوم الاثنين إنها ونظراؤها المحليين وافقوا على المقترح الذي قدمه مجلس الصحة البلجيكي.

ولم تعلن موريال موعدا محددا لبدء نشر الجرعة الرابعة.

ونحو 77 بالمئة من 11.5 مليون نسمة في بلجيكا حصلوا على لقاحاتهم كاملة الآن، وحصل نحو 6.3 مليون بلجيكي على جرعة تعزيزية، وفقا لأحدث إحصائيات سلطات الصحة.

وحتى اليوم الاثنين، كان لبلجيكا 2851 مصابا بكوفيد في المستشفيات، منهم 364 في وحدات الرعاية المركزة، ومنذ بدء الجائحة، توفي 28800 شخص على الأقل بسبب الفيروس في بلجيكا.

وأمس الأحد، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع في بروكسل العاصمة لتفريق محتجين ضد لقاحات كوفيد وقيود الحكومة التي تهدف للحد من الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".

المصدر: "أسوشيتد برس"