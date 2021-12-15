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المئات عالقون على سقف مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بسبب حريق

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المئات عالقون على سقف مركز التجارة العالمي في هونغ كونغ بسبب حريق
Reuters Lam Yik
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أفادت وسائل إعلام في هونغ كونغ الصينية بأن أكثر من 10 أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينما لا يزال المئات عالقين بسبب حريق اندلع في مركز التجارة العالمي في المدينة.

وذكرت هيئة البث المحلية RTHK أن 12 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى على خلفية الحريق الذي أكد مسؤولون أنه اندلع بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأكدت الشرطة أن أكثر من 300 شخص لا يزالون عالقين على سقف المبنى المؤلف من نحو 40 طابقا بعد نحو ثلاث ساعات من نشوب النيران.

ووفقا لبيانات الشرطة، اندلع الحريق في غرفة خاصة بالتبديل الكهربائي داخل المبنى.

ونقلت RTHK عن امرأة تعمل في المبنى أنها وزملاءها أبلغوا أصلا بأنه ليس هناك حاجة لمغادرة المبنى.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر رجال إطفاء يعملون على إخماد الحريق بغية إنقاذ العالقين على سقف المركز وعمود دخان يتصاعد من المبنى.

المصدر: وسائل إعلام في هونغ كونغ

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