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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران (فيديو)

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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يستقبل مستشار الأمن القومي الإماراتي في طهران (فيديو)
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استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران.

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وتأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني.

وسيلتقي طحنون بن زايد خلال هذه الزيارة معدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، للتباحث حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

المصدر: "فارس" + RT

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