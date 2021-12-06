طحنون بن زايد من إيران: لا استقرار في منطقة الخليج دون تعاون بلدانها والحوار بديل عن النهج العسكري

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الاثنين، مستشار الأمن القومي الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد، في طهران.

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ولدى لقائه طحنون بن زايد، قال شمخاني: "لن يتحقق الاستقرار والأمن الدائم إلا من خلال تعاون دول المنطقة"، لافتا إلى أن "العلاقات الودية مع دول الجوار والتبادل الاقتصادي والتجاري والاستثمارات تعد من أولويات ايران في مجال السياسة الخارجية".

كما أكد ضرورة عدم تأثر دول المنطقة بالتدخلات الخارجية، وأضاف: "يجب اعتماد الحوار والتفاهم بدل الاعتماد على النهج العسكري لحل الخلافات".

من جانبه، أوضح طحنون بن زايد قائلا: "تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين أبو ظبي وطهران يعد من أولويات الإمارات"، مشيرا إلى أنه "من الضروري التعرف على العناصر التي تعيق تعزيز العلاقات بين البلدين وإزالتها من خلال تشكيل مجموعات عمل متخصصة، ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي".

وتأتي زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من علي شمخاني.

وسيلتقي طحنون بن زايد خلال هذه الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، للتباحث حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات في المنطقة.

المصدر: "فارس" + RT