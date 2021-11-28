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الاتحاد الأوروبي: مقتل سودانيين في هجوم إثيوبي ينذر بخطر تصعيد التوترات في المنطقة

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: مقتل سودانيين في هجوم إثيوبي ينذر بخطر تصعيد التوترات في المنطقة
Reuters
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل
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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأحد، إن مقتل جنود سودانيين جراء هجوم شنته قوات إثيوبية على الحدود ينذر بزيادة التوتر في المنطقة.

ودعا ميشيل في تغريدة على "تويتر" إلى " تغليب الحوار وتجنب التصعيد على العنف".

وأعلن الجيش السوداني مقتل 6 عسكريين سودانيين جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة الحدودية، يوم السبت.

وأكد الجيش السوداني، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى الحدودية.

المصدر: RT + رويترز

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