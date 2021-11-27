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مصادر عسكرية: مقتل 6 عناصر من القوات السودانية بينهم ضابطان بهجوم للجيش الإثيوبي

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مصادر عسكرية: مقتل 6 عناصر من القوات السودانية بينهم ضابطان بهجوم للجيش الإثيوبي
Reuters UMIT BEKTAS
علم السودان على رشاشة.
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أفادت مصادر عسكرية سودانية في حديث لوكالة "رويترز" بمقتل 6 عسكريين سودانيين من بينهم ضابطان جراء هجوم للجيش الإثيوبي في منطقة الفشقة، اليوم السبت.

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وأكد الجيش السوداني، مساء السبت، أنه تصدى لهجوم من قبل القوات الإثيوبية والجماعات المسلحة المتحالفة معها في بركة نورين بمنطقة الفشقة الصغرى الحدودية.

وقال الجيش السوداني، في بيان، إنه كبد القوات الإثيوبية "خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات"، كما تحدث عن سقوط "عدد من الشهداء" في قواته.

وفي وقت سابق من اليوم نقلت صحيفة "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية رفيعة أن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية ومليشيات للأمهرا داخل الأراضي السودانية بشرق بركة نورين، عند مستوطنة ملكاوا، بعمق 17 كيلومترا.

وأشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت حتى ظهر اليوم السبت.

المصدر: "رويترز" + وكالات

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