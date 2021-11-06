الولايات المتحدة تسجل أول إصابة للضباع بفيروس كورونا في العالم

قالت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، إن اثنين من الضباع فيها أصيبا بفيروس كورونا، ويفترض أنهما أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم لدى هذه الحيوانات.

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته على تويتر: "نؤكد اليوم أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بالفيروس المسبب لكوفيد -19".

وأشار البيان إلى أنه، تم تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية.

وأكدت حديقة الحيوان، أن الضبعين المذكورين أعلاه، أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مؤكد.

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان، ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.

وبحسب البيان، وبخلاف ذلك، يبقى الضبعان بصحة جيدة ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

В США в зоопарке Денвера две гиены заразились коронавирусом, это первые в мире случаи COVID-19 у этих животныхhttps://t.co/tacinvSczXpic.twitter.com/3q9LKup9ra — РИА Новости (@rianru) November 6, 2021

ويذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا في وقت سابق في نفس حديقة الحيوان لدى 11 أسدا، تعافى بعضها بالفعل تماما. بالإضافة إلى ذلك، تعافى النمران، يوري ونيكيتا، من الفيروس.

Our two tigers—Yuri and Nikita—are clear of the virus and back to normal health, and our 11 lions are all either fully recovered or showing decreasing viral levels. You can learn more here:https://t.co/WVM95eAEzG (5/6) — Denver Zoo (@DenverZoo) November 5, 2021

المصدر: نوفوستي