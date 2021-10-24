الأرصاد الأمريكية: عواصف كاليفورنيا قد تحدث أمطارا تاريخية

هبت عواصف مطرية على شواطئ شمال كاليفورنيا وتسببت بغرق الطرق السريعة واقتلاع الأشجار وحدوث انزلاقات طينية بالمناطق التي شهدت حرائق غابات مؤخرا، فيما توقعت الأرصاد هطول أمطار قياسية.

وأفادت الأرصاد الجوية يوم الأحد بأن الأمطار الغزيرة والرياح العاتية صاحبها مستوى عال من الرطوبة القادمة من المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن تتحرك جنوبا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحذر مكتب ساكرامنتو التابع لدائرة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال "هطول أمطار تاريخية".

ووردت أنباء عن أن الفيضانات اجتاحت منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما أدى إلى إغلاق الشوارع في بيركلي وإغراق ساحة باي بريدج في أوكلاند.

ومع شروق الأحد بالتوقيت المحلي سجل جبل تامالبايس شمال سان فرانسيسكو أكثر من 6 بوصات من الأمطار خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية.

This simulated radar loop from the High-Resolution Rapid Refresh computer model depicts moderate to heavy precipitation spreading southward across Central California late tonight. The most intense rain in Fresno is expected during the Monday morning rush hour. Drive safely! #CAwxpic.twitter.com/lxJOV67Bxd — NWS Hanford (@NWSHanford) October 24, 2021

وعلى بعد نحو 150 ميلا (241 كيلومترا) إلى الشمال، أغلقت دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا طريقا بين الولايات في مقاطعة بات بسبب الانهيارات الطينية في منطقة كالدور فاير التي شهدت حريقا هائلا.

ويتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 60 ميلا في الساعة في المناطق التي عادة ما تشهد رياحا عاتية شمالي كاليفورنيا.

جدير بالذكر أن العواصف الأخيرة ساعدت في احتواء عدد من أكبر حرائق الغابات في البلاد هذا العام.

المصدر: أ ب