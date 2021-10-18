إيران تستقبل عددا من جرحى الانفجار الدموي الأخير الذي شهده مسجد في أفغانستان
Reuters
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نقل عدد من الجرحى الذين كانوا في حالة حرجة جراء الانفجار الدموي الذي شهده مسجد بولاية قندهار جنوب أفغانستان الجمعة الماضية، إلى اإيران لتلقي العلاج.
وجاء قرار نقل الجرحى من انفجار المسجد بناء على طلب من السلطات الأفغانية.
يذكر أن تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "داعش" استهدف "مسجد الإمام بركة" الشيعي بمدينة قندهار بجنوب أفغانستان، الجمعة الماضية، خلف عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: RT
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