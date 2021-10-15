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رويترز: تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن استهداف المسجد في قندهار بأفغانستان

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رويترز: تنظيم
Xinhua
موقع الهجوم على مسجد في قندهار يوم 15 أكتوبر 2021
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أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندهار الأفغانية يوم الجمعية، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن التفجير جاء في بيان نشره التنظيم مساء الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد "بيبي فاطمة" المعروف أيضا بمسجد الإمام برقة، للشيعة بمدينة قندهار في جنوب أفغانستان، أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين بجروح.

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وأعلنت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان عن فتح تحقيق في الهجوم، متهمة تنظيم "داعش" بالوقوف وراءه.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تفجير آخر تبناه "داعش"، استهدف مسجدا شيعيا في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد، وأودى بحياة نحو 120 شخصا حسب بعض التقارير.

المصدر: رويترز+RT

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