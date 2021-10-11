موسكو تعارض نظر محكمة لاهاي في قضية البحارة الأوكرانيين

أكد السفير الروسي فوق العادة دميتري لوباتش، أن الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا بشأن حادثة البحارة عام 2018 في البحر الأسود، تتعلق بحادث بين الجيش الأوكراني وحرس الحدود الروسي.

وأشار في خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم في لاهاي، إلى أن "الإجراءات التي بدأتها أوكرانيا تتعلق بصدام مسلح بين الجيش الأوكراني وروسيا، وبالتالي لا يمكن النظر فيها في هيئة التحكيم كونها ليست من اختصاصها".

وأوضح، أن "الحادث وقع عندما كان على القاربين الأوكرانيين "نيكوبول" و"بيرديانسك"، وكذلك على زورق القطر "يانا كابو"، يقلون جنودا وأسلحة، وعندما اكتشفهم الجيش الروسي وأبلغهم بحظر دخول المياه الإقليمية الروسية، استمروا في التحرك".

ونوه، إلى أنه "في عام 2019 أعيد البحارة والمعدات إلى أوكرانيا، لذلك، فإن هذه الإجراءات ليست من اختصاص هذه المحكمة".

وانطلقت جلسات الاستماع في المحكمة الدائمة في لاهاي يوم الاثنين، حيث نفذت أوكرانيا إجراءاتها في أعقاب الحادث مع البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا في عام 2018 في البحر الأسود.

من جهتها، أعلنت الخدمة الصحفية للمحكمة، أنه "لن يتم اعتماد وسائل الإعلام في حضور الجلسات بسبب القيود الصحية".

وقال متحدث باسم الخدمة: "فيما يتعلق بالإجراءات الصحية، تم إغلاق وصول وسائل الإعلام إلى المحكمة، ولن يتم منح الاعتماد".

وفقا للخدمة الصحفية، ستعقد جلسات الاستماع في شكل مختلط، حيث سيحضر بعض ممثلي الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم شخصيا، فيما سيشارك آخرون عبر الفيديو.

المصدر: "نوفوستي"