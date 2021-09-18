بالفيديو.. انتهاء أعمال تقوية هيكل كاتدرائية نوتردام المحترقة في باريس

انتهت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال تقوية هيكل كاتدرائية نوتردام التي احترقت في عام 2019.

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واستمرت هذه الأعمال منذ 16 أبريل عام 2019، لكنها كانت تتوقف عدة مرات بسبب جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إعادة إعمار الكاتدرائية كاملة في الشتاء المقبل. وحتى الآن تم في الكاتدرائية تفكيك السقالات وتركيب إطارات خشبية وتنظيم غرف المبنى الملوثة بمعدن الرصاص.

وقع حريق كبير في كاتدرائية نوتردام في 15 أبريل عام 2019. ودمر الحريق الذي استمر خلال ساعات عديدة، مستدقة وإطار سقف الكاتدرائية المصنوع من خشب البلوط الذي يبلغ عمره 800 عام.

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