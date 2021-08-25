بعد قطر.. فريق نسائي أفغاني يهرب من طالبان إلى بلاد بعيدة

وصل إلى المكسيك، مساء الثلاثاء، من أفغانستان، خمسة أعضاء من فريق الروبوتات الأفغاني، المؤلف من فتيات فقط، الذي فاز بجوائز دولية عدة، بعد يومين من وصول أخريات منه إلى قطر.

واستقبلت المكسيك أول مجموعة من اللاجئين من أفغانستان يوم الثلاثاء حيث وصلت خمس نساء ورجل واحد إلى مكسيكو سيتي.

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وقد رحب بهم وزير العلاقات الخارجية مارسيلو إبرارد، الذي قال للمجموعة: "مرحبا بكم في وطنكم".

وأكد إبرارد إن المكسيك ستمنحهم "أي وضع قانوني يرونه أفضل"، ويمكن أن يشمل ذلك منحهم حق اللجوء الدائم أو وضع اللاجئ المؤقت.

وشكرت أحدى أعضاء المجموعة المكسيك، قائلا إن هذه البلاد أنقذت حياتهم.

وفر أعضاء الفريق من أفغانستان بعد أن سيطرت طالبان على البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

ووصل أعضاء آخرون من الفريق النسائي المختص بتطوير الروبوتات إلى قطر في الأيام القليلة الماضية.

واحتل فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات عناوين الصحف لأول مرة في عام 2017 بعد فوزه بجائزة خاصة في مسابقة الروبوتات الدولية في الولايات المتحدة.

وقد تم الإشادة به على نطاق واسع باعتباره مثالا ساطعا على إمكانات تعليم المرأة في أفغانستان.

المصدر: أسوشيتيد برس، رويترز