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إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر

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إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر
Reuters STRINGER
نساء في العاصمة الأفغانية، صورة تعبيرية
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استطاع أعضاء فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات من الفرار من البلاد في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

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وبحسب "Digital Citizen Fund (DCF)"، المنظمة الأم للفريق، تم إجلاء الفتيات بأمان إلى العاصمة القطرية الدوحة ، حيث بدأت المديرتان التنفيذيتان في "DCF"، رويا محبوب، وإليزابيث شيفر براون، العمل مع قطر لإجلاء  الفتيات في 12 أغسطس.

وقال متحدث باسم "DCF" إنهم "ممتنون للغاية لقطر لتسريعها عملية التأشيرة وإرسال طائرة لاستعادة الفتيات من كابل بعد إلغاء العديد من الرحلات المغادرة"، إذ أن إجلاء أعضاء الفريق، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما، بالإضافة إلى مدرسة تبلغ من العمر 25 عاما، يأتي وسط تدهور الوضع الأمني ​​في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي: " محبوب وبراون عملتا لعدة أيام، بالتعاون مع مسؤولين بالحكومة القطرية، على خلفية حالة من عدم اليقين الشديد، لتنظيم ممر آمن لأعضاء الفريق الذين ما زالوا في البلاد..إنهم يقدرون كل من ساهم في هذا الجهد".

إجلاء فريق روبوتات مكون من أفغانيات بسلام إلى قطر
Digital Citizen Fund

واحتل فريق الفتيات الأفغانيات للروبوتات عناوين الصحف لأول مرة في عام 2017 بعد فوزه بجائزة خاصة في مسابقة الروبوتات الدولية في الولايات المتحدة.

وقد تم الإشادة به على نطاق واسع باعتباره مثالا ساطعا على إمكانات تعليم المرأة في أفغانستان.

المصدر: وكالات

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