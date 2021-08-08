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ألمانيا تنوي توريد فائض اللقاحات المضادة لكورونا إلى دول فقيرة

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ألمانيا تنوي توريد فائض اللقاحات المضادة لكورونا إلى دول فقيرة
Reuters Nietfeld/Pool via REUTERS
مركز تطعيم في ألمانيا
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تخطط ولايات ألمانية لإعادة ما لا يقل عن 2,3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى الحكومة الفيدرالية، وسط انخفاض طلبات التطعيم، حسبما أوردت صحيفة "دي فيلت".

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وقالت الصحيفة اليوم الأحد إن دراسة أجرتها تدل على أن 14 ولاية (من أصل 16) تخطط لإعادة الجرعات وتقديم بيانات دقيقة عن كميتها إلى وزارة الصحة الفيدرالية يوم غد الاثنين. وذكرت "دي فيلت" أن السلطات الإقليمية أقدمت على هذه الخطوة بسبب تراجع طلب التطعيم لدى السكان. وأوضحت أن الولايات تريد التخلي عن جرعات لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" قبل كل شيء، وسيتم توريدها إلى دول تعاني من شح اللقاحات.

وفي وقت سابق أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن برلين ستورد 30 مليون جرعة من اللقاحات للبلدان الفقيرة حتى نهاية هذا العام.

وبحسب المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة الألمانية فقد بلغ عدد المحصنين بالكامل ضد فيروس كورونا في البلاد ما يزيد عن 45 مليون شخص، أي 54,4% من السكان.

المصدر: نوفوستي

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