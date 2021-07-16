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واشنطن تفرض عقوبات على 7 شخصيات صينية

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واشنطن تفرض عقوبات على 7 شخصيات صينية
Reuters
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فرضت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقوبات على سبعة مسؤولين صينيين بسبب "حملة بكين لقمع الديمقراطية" في هونغ كونغ.

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وتعد هذه الخطوة الأحدث في جهود واشنطن "لمحاسبة بكين" على ما تصفه بتآكل سيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة. 

من جهة أخرى، سلط تقرير استشاري منفصل عن الأعمال التجارية أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء على مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن تأثير قانون الأمن القومي في هونغ كونغ على الشركات الدولية.

المصدر: رويترز

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