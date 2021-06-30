إسبانيا تفرض قيودا على القادمين إليها من بريطانيا

فرضت إسبانيا قيودا على الدخول إلى أراضيها من المملكة المتحدة، واستثنت من ذلك الأطفال ما دون سن السادسة من العمر.

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وسيحتاج الوافدون إلى إسباني من بريطانيا الآن إما إلى تأكيد قيامهم بالتطعيم الكامل، أو تقديم اختبار سلبي لـ"كوفيد – 19".

وسيلغي هذا القرار آخر كان قد اتخذ في مايو وضعت بموجبه بريطانيا في قائمة الدول المعفاة من قيود الحجر الصحي.

ولجأت إسبانيا إلى هذه التدابير التقيدية بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والوضع الوبائي المتدهور في المملكة المتحدة.

وحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسبانية، سيعفى الأطفال من دون سن السادسة من الاختبارات والتطعيمات.

يشار إلى أن المستششارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت قد اقترحت على زملائها في الاتحاد الأوروبي حظر دخول جميع المقيمين في المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أم لا، بسبب تفشي السلالات الجديدة من كورونا في بريطانيا.

المصدر: rtvi.com