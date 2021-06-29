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مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها

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مالطا تمنع البريطانيين غير المطعمين ضد كورونا من دخول أراضيها
Reuters DR/DAM/FW1F/Lisa Shumaker/FW1/Sh
صورة تعبيرية
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قالت وزارة الصحة المالطية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات قررت منع المواطنين البريطانيين الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا من دخول البلاد للحد من انتشار سلالة "دلتا".

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وتعتبر مالطا إحدى الوجهات القليلة على القائمة الخضراء للحكومة البريطانية، التي يمكن للأفراد أن يعودوا منها دون الخضوع لفترة من العزلة الإجبارية.

وسجلت مالطا حتى الآن حالة واحدة من متغير "دلتا"، التي تم تحديدها لأول مرة في الهند، لكن السلطات تخشى زيادة الحالات منذ إدراج البلاد على القائمة الخضراء البريطانية الأسبوع الماضي.

وتتمتع بريطانيا بواحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم، لكنها واجهت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا الناجم عن سلالة "دلتا" منذ يونيو.

المصدر: "رويترز"

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