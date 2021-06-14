 
مباشر

لابيد: سنفعل كل ما بوسعنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

أخبار العالم

لابيد: سنفعل كل ما بوسعنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmbn

قال وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، يوم الإثنين، إن إسرائيل "ستفعل كل ما بوسعها" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وجاء تصريح لابيد خلال مراسم تسليم المهام مع سلفه المنتهية ولايته غابي أشكنازي.

وأكد لابيد، الذي سيكون رئيس الوزراء البديل بعد سنتين، أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران "سيئ".

وفي الشأن الفلسطيني، قال وزير الخارجية إنه تحدث أمس مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، واتفق معه على ضرورة تحسين الحوار بين الجانبين.

وفي حديثه عن التصعيد العسكري الأخير بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي، قال لابيد: "ليس من العار أن نقول إن قلوبنا تحطمت عقب مقتل كل طفل في الصراع"، مؤكدا أنه "لا ينبغي أن يموت الأطفال في الحروب".

وتطرق لابيد الى العلاقات مع المملكة الأردنية، وأكد أن الحكومة الجديدة "ستعزز العلاقات مع الأردن"، الذي اعتبره أنه "شريك استراتيجي مهم"، ووصف الملك عبد الله الثاني بأنه "زعيم إقليمي مهم".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا