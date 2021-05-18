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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الولايات المتحدة و"الرباعية" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط

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بوريل: الاتحاد الأوروبي سيعمل مع الولايات المتحدة و
Reuters Olivier Hoslet/Pool via REUTERS
جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية
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أكد الاتحاد الأوروبي عزمه العمل مع الولايات المتحدة وسائر أطراف رباعية الوسطاء الدوليين من أجل تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل.

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وفي ختام اجتماع طارئ عقده وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل اليوم الثلاثاء، قال بوريل: "نعتقد أن الحل السياسي الحقيقي ضروري فهو وحده كفيل بجلب السلام. وهذا يتطلب إعادة الأفق السياسي. ما ينبغي فعله الآن هو وقف العنف والانخراط في حوار سياسي من أجل إعادة إطلاق عملية السلام. سنعمل على تحقيق هذا الهدف مع شركائنا، ومع الولايات المتحدة، ومع الرباعية (التي تضم أيضا روسيا والأمم المتحدة)".

وصرح بوريل بأن وزراء خارجية 26 دولة عضو في الاتحاد من أصل 27 دعوا طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار. ولم يذكر رئيس الدبلوماسية الأوروبية الدولة التي لم توافق على مخرجات الاجتماع الطارئ.

المصدر: "تاس"

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