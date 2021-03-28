هافانا: الحصار الأمريكي إبادة جماعية لكوبا

أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن الحصار الأمريكي المفروض على بلاده ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، ويمثل إبادة جماعية لكوبا.

وقال رودريغيز خلال تظاهرة في هافانا مطالبة برفع الحصار المفروض من الجانب الأمريكي على الجزيرة منذ عام 1962: "الحصار ليس إجراميا وغير قانوني وغير أخلاقي وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ خلال الأزمة الوبائية، بل هو ممارسة للإبادة الجماعية".

وتظاهر مئات الكوبيين في سياراتهم ودراجاتهم عند كورنيش هافانا المطل على البحر، مطالبين برفع الحصار.

وجاب المتظاهرون مسافة تمتد لنحو 7 كيلومترات وسط هدير الأبواق والهتافات، على طول كورنيش ماليكون المحاذي للبحر في العاصمة الكوبية الذي يعج عادة بالسياح الأجانب والصيادين والمشاة، إلا أنه مهجور حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت آنا فيديليا كويرو، بطلة العالم السابقة والحاصلة على ميداليتين أولمبيتين في سباق 800 متر، لـ"فرانس برس"، إن "هذا الحصار غير إنساني وأعتقد أن حملات مماثلة جرت في بلدان مختلفة. ونحن ككوبيين، من واجبنا دعم هذه الحملة ضد الحظر".

المصدر: "أ ف ب"