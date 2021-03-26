بيسكوف: ربما حان وقت تراجع نوبات الخوف من روسيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن غياب الأسئلة حول روسيا في المؤتمر الصحفي الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يعني أنه "زمن تراجع نوبات الخوف من روسيا قد حل".

وأضاف بيسكوف: "بشكل عام، يمكن على الأغلب أن نلاحظ بارتياح أن الصحفيين الأمريكيين لم يسألوا أي شيء عن روسيا. وهذا يعني احتمال حلول الهدوء في نوبات الخوف من روسيا. وهذا أمر جيد".

يوم الخميس، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول مؤتمر صحفي عام له بعد تولي الرئاسة، الذي استمر لمدة ساعة ودقيقتين، وخلاله لم يتم طرح أي أسئلة عن روسيا. وشارك في المؤتمر الصحفي، حوالي 30 صحفيا فقط، ولم يكن بينهم أي صحفي من روسيا.

المصدر: نوفوستي