منفذ هجوم كولورادو يتلقى تهديدات بالقتل من نزلاء في السجن

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، أحمد العلوي العيسى (21 عاما) نقل من سجن المقاطعة بعد تلقيه تهديدات بالقتل من نزلاء آخرين.

وذكر جيف جويتز، رئيس قسم سجن مقاطعة بولدر، أنه تم نقل العيسى من السجن في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء، مؤكدا أن العيسى لم يكن على اتصال مباشر بالسجناء الآخرين ولم يتعرض للأذى، إلا أن النزلاء كانوا يسألون عنه ويوجهون تهديدات له.

وجاءت هذه الخطوة قبل مثول العيسى أمام المحكمة يوم أمس الخميس، حيث وجهت إليه 10 تهم بالقتل من الدرجة الأولى.

وقد ظهر العيسى بالمحكمة وهو على كرسي متحرك مرتديا كمامة ولم يتحدث إلا عندما سأله القاضي عما إذا كان يفهم حقوقه.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إنه قد يتم توجيه المزيد من الاتهامات له، كما لم تشارك السلطات بعد المعلومات حول دافعه المحتمل.

وخلال الجلسة أشارت محامية العيسى، كاثرين هيرولد، إلى ضرورة إجراء تقييم نفسي كامل.

أما شقيقه علي العلوي العيسى فقال لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه قد يكون مصابا بأمراض عقلية وإنه تعرض للتنمر في المدرسة الثانوية بسبب اسمه ولأنه مسلم.

وأشار إلى أن شقيقه أصيب بـ"جنون العظمة" في العام 2014، معتقدا أنه كانت تتم ملاحقته ومطاردته.

المصدر: CNN