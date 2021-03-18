إيطاليا تسجل 24935 إصابة و423 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 24935 إصابة و423 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 24935 مقابل 23059 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 3306711 حالة، بينها 547510 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 423 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 431 الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 103855 شخصا.

كما ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 2655346 شخصا بعد رصد 15976 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

المصدر: RT