موسكو تؤكد جاهزية روسيا لتعزيز التعاون مع تركيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، جاهزية روسيا لتعزيز التعاون البناء مع تركيا في كل الاتجاهات.

وجاء في تعليق زاخاروفا بمناسبة الذكرى المئوية لتوقيع معاهدة الصداقة بين حكومة جمهورية روسيا السوفيتية والجمعية الوطنية الكبرى لتركيا: "إننا نؤكد جاهزيتنا لتعزيز التعاون البناء مع تركيا في كل الاتجاهات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتنفيذ مشاريع ذات آفاق واسعة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتحسين التبادل الثقافي والإنساني والاتصات البشرية".

وأشارت إلى أن معاهدة الصداقة بين تركيا وروسيا (معاهدة موسكو) تعد واحدة من الوثائق الرئيسية التي وضعت أساسا للعلاقات الحديثة بين البلدين.

وأضافت أن "التمسك بروح ومبادئ اتفاقية موسكو التي لم تفقد حيويتها السياسية والتاريخية خلال 100 عام يعد ضمانا لمواصلة التطوير المتتابع للعلاقات بين روسيا الاتحادية والجمهورية التركية".

المصدر: نوفوستي