بايدن يزور مصنعا لإنتاج لقاحات ضد كورونا ويوجه رسالة للأمريكيين

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن مصنع لقاحات مضادة لكوفيد-19 تابع لشركة فايزر ووجه خلال الزيارة رسالة طمأن فيها المواطنين بأن اللقاحات آمنة وهي مفتاح التغلب على الجائحة.

وقال بايدن وهو يقف أمام معدات التصنيع في مركز إنتاج في ميشيغان، الجمعة، إن "اللقاحات آمنة. أرجوكم، من أجل أنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم وهذا البلد، خذوا اللقاح عندما يحين دوركم ويكون متاحا. بهذه الطريقة نتغلب على الجائحة".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الشركات التي تصنع اللقاحات "كثيرة التدقيق"، وأنها "تستغرق وقتا للقيام بإجراءات السلامة أكثر مما تفعل لصنع اللقاح. انهم دقيقون الى هذه الدرجة".

وقال: "اذا كانت هناك من رسالة يجب ايصالها الى الجميع فهي التالية: اللقاحات آمنة".

ولفت بايدن الى أن برنامج ايصال اللقاحات الى جميع الناس معقد مثل التحدي المتمثل بتصنيعها، مؤكدا انه "لم يكن هناك أبدا على الإطلاق تحد لوجيستي هائل مثل هذا الذي نحاول القيام به، لكننا نقوم بانجاز العمل".

واعتبر بايدن أنه بات من السهل تجاوز هدفه بتلقيح 100 مليون شخص في أول 100 يوم من رئاسته، وذلك مع وصول متوسط الاشخاص الذين يتم تلقيحهم يوميا في الولايات المتحدة إلى 1.7 مليون.

وذكر أن 600 مليون جرعة لقاح تكفي للجميع يُتوقع أن تكون جاهزة نهاية يوليو، مضيفا: "أعتقد أننا سنقترب من معاودة الحياة الطبيعية نهاية هذا العام. وبمشيئة الرب فإن عيد الميلاد المقبل سيكون مختلفا عن الذي سبقه، لكن لا يمكنني الجزم بهذا الالتزام".

المصدر: أ ف ب