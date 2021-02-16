موسكو: 20% من دول العالم تحت عقوبات أحادية الجانب

أعلنت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة أن عقوبات أحادية الجانب لم تناقش في مجلس الأمن الدولي، مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقالت المسؤولة القانونية في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا خلال جلسة للجنة الخاصة بميثاق الأمم المتحدة: "ما يثير قلقا خاصا هو فرض إجراءات إجبارية أحادية الجانب، غير مبنية على القانون الدولي في غياب قرار من مجلس الأمن الدولي أو إضافة للإجراءات التي اتخذها".

وتابعت: "حتى في ظروف الوباء العالمي هناك إجراءات أحادية مفروضة على 20% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأشارت إلى حرمان الدول التي تفرض عليها العقوبات من إمكانيات الوصول إلى آليات الاقتراض والأسواق الخارجية، مما قد يدفعها إلى شفا الهاوية ويحرمها من الموارد الضرورية لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية أمام مواطنيها.

وأضافت أن هذا الوضع لا يزال قائما على الرغم من دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التراجع عن العقوبات في فترة الوباء.

وأكدت زابولوتسكايا الدعم الروسي لمقترح إيران بشأن صياغة المبادئ الأساسية لتفادي القيود أحادية الجانب وتقليص فاعليتها والتعويض عن الخسائر الناجمة عنها.

المصدر: تاس