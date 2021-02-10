فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 25387 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات بعد تسجيل 18870 إصابة في اليوم السابق.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 296 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة ، الأخيرة، بينما سجلت 724 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 80443، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3385622.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: "موقع وزارة الصحة الفرنسية " + RT