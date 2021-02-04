 
مباشر

بايدن يدعو العسكريين في ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاء

أخبار العالم

بايدن يدعو العسكريين في ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاء
Reuters TOM BRENNER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppk9

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكام العسكريين في ميانمار للتخلي عن السلطة والإفراج عن المسؤولين والنشطاء الذين تم اعتقالهم.

وشدد بايدن في أول خطاب له بشأن السياسة الخارجية، يوم الخميس، على عدم جواز استخدام القوة لإلغاء نتائج انتخابات موثوق بها.

إقرأ المزيد
"رويترز": شرطة ميانمار توجه اتهامات إلى الزعيمة والرئيس المعتقلين

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تابعة للجيش بسبب الانقلاب العسكري في ميانمار.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في البلاد يوم 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ في ميانمار لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا