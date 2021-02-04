بايدن يدعو العسكريين في ميانمار لتسليم السلطة والإفراج عن السياسيين والنشطاء

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكام العسكريين في ميانمار للتخلي عن السلطة والإفراج عن المسؤولين والنشطاء الذين تم اعتقالهم.

وشدد بايدن في أول خطاب له بشأن السياسة الخارجية، يوم الخميس، على عدم جواز استخدام القوة لإلغاء نتائج انتخابات موثوق بها.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تابعة للجيش بسبب الانقلاب العسكري في ميانمار.

يذكر أن العسكريين بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ استولوا على السلطة في البلاد يوم 31 يناير، وأعلنوا حالة الطوارئ في ميانمار لمدة عام واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيها زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، ردا على ما وصفوه بـ"تزوير نتائج الانتخابات".

المصدر: رويترز