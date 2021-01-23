 
مباشر

ترامب في أول تصريح صحفي بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئا

أخبار العالم

ترامب في أول تصريح صحفي بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئا
Reuters Leah Millis
دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmav

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات غامضة بشأن خططه المستقبلية، في أول حوار صحفي أجري معه منذ انتهاء ولايته.

وذكر ترامب في تصريح مقتضب لمجلة Washington Examiner أمس الجمعة، في نادي الغولف التابع له في ولاية فلوريدا، ردا على سؤال عن خطواته المستقبلية بعد مغادرته البيت الأبيض: "سنفعل شيئا، لكن ليس الآن".

وبعد ذلك طلب أحد مساعدي ترامب من مراسل المجلة المغادرة.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ الأمريكي لإطلاق محاكمة العزل بحق ترامب، ما سيمنعه، في حال إدانته، من الترشح إلى انتخابات الرئاسة القادمة وتولي أي مناصب منتخبة.

المصدر: فوكس نيوز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا