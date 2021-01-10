بريطانيا تجمع من حلفائها نحو مليار دولار لمساعدة الدول النامية بالحصول على لقاحات ضد كورونا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها جمعت من حلفائها نحو مليار دولار، بهدف مساعدة الدول النامية المعرضة للعدوى، في الحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا.

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وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن هذا المبلغ الذي تم جمعه بشكل أساسي من كندا، وألمانيا، واليابان، وأضافت إليه لندن 548 مليون جنيه إسترليني (نحو 608 ملايين يورو)، بعدما وعدت بتقديم جنيه إسترليني مقابل كل أربع دولارات يتم جمعها، لافتة إلى أن هذا المبلغ "سيسمح بتوزيع مليار جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في 92 دولة نامية هذه السنة".

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: "سنكون بمأمن من هذا الفيروس حين نصبح جميعا بمأمن، لذلك نركز جهودنا على حل عالمي لمشكلة عالمية".

وأضاف: "من الطبيعي بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشاء الأمم المتحدة، أن تقوم المملكة المتحدة بمبادرة لدى حلفائها من أجل وضع مليار جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في متناول الدول المعرضة للعدوى".

وتم إصدار هذا الإعلان في اليوم الأول من زيارة افتراضية يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى لندن، وستستمر ثلاثة أيام، للاحتفال بذكرى قيام الأمم المتحدة، التي عقدت أول اجتماع لها في لندن.

وحول زيارته لندن، أكد غوتيريش خلال بيان أنه "في هذه المرحلة من التقلبات الدولية الجديدة، يشرفه أن يزور افتراضيا المملكة المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة"، وشدد على دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات قائلا: "لتجديد قضيتنا، وهي التغلب معا على التحديات العالمية، والاحتفاء ببلد لعب دورا حاسما في إنشاء الأمم المتحدة".

جدير بالذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يشارك اليوم في مراسم افتراضية، ويعقد غدا الاثنين اجتماعا مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ووزير الخارجية، دومينيك راب، وألوك شارما، رئيس قمة المناخ "كوب 26" التي تنظمها المملكة المتحدة هذه السنة في غلاسكو، وسيحضر أيضا يوم غد، مع بوريس جونسون، "قمة كوكب واحد" التي تنظمها فرنسا لإحياء "دبلوماسية خضراء" شلها وباء فيروس كورونا.

المصدر: "فرانس برس"