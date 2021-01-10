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اليابان تكتشف سلالة جديدة لفيروس كورونا عند وافدين من البرازيل

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اليابان تكتشف سلالة جديدة لفيروس كورونا عند وافدين من البرازيل
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قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

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وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد اكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالانتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

المصدر: رويترز

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