ابنة مايك بينس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

هنأت شارلوت بينس، ابنة نائب الرئيس مايك بينس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن صدق الكونغرس على فوزهما في السباق الانتخابي.

وكتبت شارلوت بينس في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

Congratulations to President-Elect Joe Biden and Vice President-Elect Kamala Harris 🇺🇸 — Charlotte Pence Bond (@charlipence) January 7, 2021

وأكدت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء، وأنها لم تغادر المبنى. وقالت: "الغوغائيون لا يفوزون".

We never left the Capitol. Mobs do not win. https://t.co/Y88hVGYTLk — Charlotte Pence Bond (@charlipence) January 7, 2021

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، هاجم نائبه مايك بينس على "تويتر" يوم الأربعاء بعد أن أعلن بينس أنه لن يتدخل في التصديق على الأصوات الانتخابية، قائلا إن "بينس لم يكن لديه الشجاعة للدفاع عن بلاده.

المصدر: RT