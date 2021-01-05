نتنياهو: سنكون أول من يخرج من كورونا في العالم

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستكون أول دولة في العالم تخرج من جائحة كورونا، نظرا للإغلاق الشامل والفوري وبدء التطعيم الجماعي ضد الفيروس.

وفي كلمة له خلال جلسة حكومية مخصصة لمناقشة الخطوات القادمة حول تشديد الإغلاق، قال نتنياهو: "تنذرنا المستشفيات بدخول أخطر موجة منذ تفشي الوباء بينما تحذرنا وزارة الصحة والخبراء من حالة الطوارئ التي نواجهها ومن خطر فقدان المئات من المواطنين الإسرائيليين بل أكثر من ذلك إذا لم نتحرك فورا".

وأكد أنه يواصل العمل "على مدار الساعة في سبيل جلب الملايين من اللقاحات إلى إسرائيل، وفي هذه الأثناء يواصل جهاز الصحة تطعيم مواطني إسرائيل بوتيرة تثير الدهشة حول العالم".

وأضاف: الدمج ما بين استجرار ملايين اللقاحات وتطعيم الآلاف من المواطنين يوميا يتيح لنا البقاء في المرتبة الأولى عالميا في الخروج من الكورونا، وفتح اقتصادنا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال: "للأسف، سجل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لدينا أيضا، لكن ليس بنفس الوتيرة ولا يجوز لنا السماح بوقوع ذلك، لاسيما ونحن نقترب من خط النهاية".

المصدر: RT