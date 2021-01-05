إسرائيل ترخص لقاح "مودرنا" 

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية "مودرنا" يوم الاثنين أن وزارة الصحة الإسرائيلية رخصت استخدام لقاحها للوقاية من كورونا، وهو ما يمثل الترخيص الثالث للقاح والأول خارج أمريكا الشمالية.

وقالت "مودرنا": "طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية ستة ملايين جرعة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في يناير".

وحصلت الشركة على ترخيص لقاحها في الولايات المتحدة وكندا، وتجرى حاليا مراجعة التراخيص الإضافية في الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة.

المصدر: رويترز