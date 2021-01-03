وزير إسرائيلي: أبناء المجتمع العربي مواطنون على قدم المساواة لكن "قانون القومية" لن يتغير

دعا الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينيتس المواطنين العرب إلى "التصويت وفق مصلحتهم بالانتخابات المقبلة، وليس وفق توجيهات رام الله"، وذلك في إطار محاولة استمالتهم لدعم حزب "الليكود".

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وأكد شتاينيتس في حديث إذاعي اليوم الأحد، أن حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يشكل حكومة بدعم القائمة المشتركة، وقال: "أبناء المجتمع العربي مواطنون على قدم المساواة لكن مع ذلك فإن قانون "أساس القومية لن يتغير".

وكانت مصادر في حزب "الليكود" نقلت عن نتنياهو نيته ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الحزب للكنيست لتعيينه لاحقا في منصب وزير، في أول خطوة من نوعها بتاريخ الحزب.

جاء ذلك، حسب المصادر، في حوارات سرية لنتنياهو وسط مسعى "الليكود" لحشد الأصوات العربية للانتخابات المبكرة المقررة في مارس المقبل.

ويبدو أن حاجة نتنياهو إلى كسب الصوت العربي تزداد إلحاحا مع ظهور مزيد من المعارضات له في الساحة السياسية الإسرائيلية ترقبا للانتخبات المقبلة، إضافة إلى استمرار الاحتجاجات في الشارع اليهودي ضد حكمه.

ومساء أمس السبت اعتقلت الشرطة 8 من مئات الأشخاص الذين تظاهروا أمام منزل نتنياهو بشارع بلفور بمدينة القدس، في الأسبوع الـ28 من الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة فيروس كورونا، واتهامه في 4 قضايا فساد.

المصدر: مكان+: i24News