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"رويترز": الصحة العالمية لا توصي بإصدار "جواز السفر المناعي" للمتعافين من كورونا

أخبار العالم

AFP
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قال خبير طبي بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا توصي بإصدار "جواز السفر المناعي" لأولئك الذين تعافوا من فيروس كورونا، لكنها تحقق في احتمالات استخدام شهادات التطعيم الإلكتروني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الخبير قال في إفادة إعلامية افتراضية في كوبنهاغن: "نحن نبحث عن كثب في استخدام التكنولوجيا في الاستجابة لكورونا، أحدها كيف يمكننا العمل مع الدول الأعضاء للحصول على شهادة التطعيم الإلكتروني".

وبحسب موقع "worldmeter" فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم 64985212، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 1502255، أما عدد المتعافين من الفيروس عالميا فبلغ 45090925.

المصدر: "رويترز" + "worldmeter"

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