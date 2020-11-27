الأردن يطلق مشروع جواز السفر المناعي

أعلنت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية عن إطلاق مشروع جواز السفر المناعي، وهو عبارة عن بطاقة إلكترونية مشفرة تحمل معلومات شخصية.

والمعلومات تضمن الاسم والرقم الوطني بالإضافة إلى العمر، كما تحتوي على الأمراض المزمنة والمناعة ضد COVID 19 في حال وجودها.

ويتم استخراج جواز السفر المناعي للأشخاص الذين أجروا فحص الأجسام المضادة بحيث تكون نتيجتهم إيجابية ويتم قراءة جواز السفر المناعي من خلال كاميرا الهاتف المحمول للتأكد من هوية الشخص وما إذا كان يحمل مناعة ضد COVID 19.



ويهدف المشروع للمساعدة فيما يلي:



1. استثناء الذين يحملون مناعة ضد COVID-19 من التطعيم.



2. تخفيف إجراءات السفر على المحصنين لعدم الفحص والحجر عند السفر.



3. الاستفادة من الذين يحملون مناعة بتسيير أعمال مؤسساتهم وشركاتهم الذين يعملون بها واستثنائهم من قرارات الحظر.

4. استثناء المحصنين من فحوصات كورونا أثناء المخالطة.



5. استخدام المحصنين من الفيروس لرعاية المحجورين منزلياً.